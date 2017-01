Si spegne a 77 anni l'attore John Hurt

E' morto ieri a 77 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro l'attore britannico John Hurt.

Nominato all'Oscar come migliore attore protagonista per la sua interpretazione nel 1980 del 'The Elephant Man' di David Lynch, Hurt ha ricoperto ruoli tra gli altri in 'Fuga di mezzanotte' del 1978 (nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista), in 'Alien', in 'Harry Potter' (come il costruttore di bacchette magiche Garrick Olivander), in 'V per Vendetta' (il cancelliere Adam Sutler) e in 'Indiana Jones'.