Venus Williams sfida Serena Williams in finale

Serena contro Venus: a Melbourne le sorelle Williams oggi riportano all'attualità il passato, per l'esattezza di 14 anni fa, quando si sfidarono nella finale degli Australian Open (vinse Serena) e come rifaranno sabato. Più recente, invece, l'ultima loro finale in un altro Major: fu a Wimbledon nel 2009 e vinse ancora Serena.

In semifinale, la 36enne Venus ha sconfitto la connazionale statunitense Coco Vandeweghe, di 11 anni più giovane, per 6-7, 6-2, 6-3 dopo due ore e mezza di gioco; mentre la 35enne Serena ha prevalso senza problemi sulla quasi coetanea croata Mirjan Lucic-Baroni per 6-2, 6-1 in appena 50 minuti. Per Venus è la finale Slam numero 15: 7 i titoli in bacheca. Serena è alla 29esima e ne ha perse appena 6. Mentre il bilancio totale delle sfide fra le sorelle è di 16-11 per Serena