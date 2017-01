Muro Usa-Messico è preoccupante

La Santa Sede è preoccupata per "il segnale che si dà al mondo" con la costruzione del muro tra Usa e Messico, voluto dal presidente statunitense Donald Trump per frenare le migrazioni. E si augura che gli altri Paesi, anche in Europa, "non seguano il suo esempio". Lo ha detto oggi al Sir il cardinale Peter Turkson, presidente del Dicastero per la promozione dello sviluppo umano integrale, a margine di un convegno sulla "Laudato sì e gli investimenti cattolici" in corso alla Pontificia Università Lateranense.

IL MURO AL CONFINE CON IL MESSICO

"Il Messico ha approfittato degli Stati Uniti per troppo tempo. Gli enormi deficit commerciali e il poco aiuto sul davvero debole confine devono cambiare, ORA!". Così il presidente Usa Donald Trump dopo la bufera con il Messico sul muro al confine.

Il presidente prevede di avere un colloquio telefonico domani col suo omologo russo Vladimir Putin. Lo riferiscono diversi media Usa, compresa la Ncc.

L'emittente di Atlanta riferisce della telefonata citando una fonte dell'amministrazione americana. Si tratterebbe della prima conversazione tra i due da quando Trump si e' insediato alla presidenza Usa.

Il portavoce del Cremlino ha confermato che domani si terrà la prima conversazione telefonica tra il neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. "Sì, lo confermo", ha detto a un giornalista della Tass che gli chiedeva di confermare una notizia della Cnn secondo cui la telefonata tra i due capi di Stato è in programma per sabato 28 gennaio.