Alunna costretta a urinare in un secchio: risarcimento milionario

Un’ex alunna ha citato in giudizio la San Diego School Unified School District (Stati Uniti) per essere stata costretta da un insegnante nel febbraio 2012 a urinare in un secchio nell’aula scolastica dopo aver chiesto di andare in bagno. La ragazza ha vinto la causa e riceverà un risarcimento di 1,25 milioni di dollari.

Il Tribunale di San Diego, infatti, ha dato ragione alla studentessa “costretta a subire un’angheria che, anche a causa delle prese in giro subite dai compagni di scuola, le ha provocato una profonda depressione”. La ragazza ha anche tentato il suicidio.

L'insegnante è stato collocata in "congedo amministrativo".