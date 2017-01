Legge elettorale, intervengono i vescovi

Intervento della Cei dopo la decisione della Consulta sull'Italicum. 'Mi pare che sia sotto gli occhi di tutti che ci siano due leggi elettorali frutto del lavoro della magistratura. Non è normale un Paese in cui la magistratura detta tempi e modi all'amministrazione, vuol dire che la politica non ha fatto il

suo mestiere'.

Secondo monsignor Galantino, segretario generale della Cei, 'La politica deve riflettere e interrogarsi'. E ancora: 'Non sta a noi decidere la data del voto, ma è importante che l'elezione non sia un diversivo. Occorre risolvere i problemi e non rinviare le soluzioni'.