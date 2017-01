Aveva 11 kg marijuana e 150 gr cocaina in officina

Oltre 11 chilogrammi di marijuana e 150 grammi di cocaina, oltre a un fucile calibro 12, con 17 cartucce, e tre giubbetti antiproiettili sono stati sequestrati da carabinieri a Catania. Erano nascosti in un deposito apparentemente abbandonato di via Officina, custoditi da un 19enne incensurato, che aveva il ruolo di 'guardiano' per conto di un gruppo criminale, che è stato arrestato e condotto in carcere. Secondo stime degli investigatori la droga sequestrata avrebbe avuto un valore di mercato di circa 150mila euro. Il fucile sarà inviato nei laboratori dei carabinieri del Ris di Messina per essere sottoposto a accertamenti tecnico-balistici.