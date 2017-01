Slavina su hotel: "Ci sono tante vittime"

Ci sono "molte vittime" nell'hotel "Rigopiano" travolto ieri da una valanga a Farindola, in provincia di Pescara. Al momento risultano 30 dispersi (22 turisti e il personale). L'albergo è stato preso in pieno dalla slavina ed è crollato in parte. Molto difficile per i mezzi raggiungere la struttura perchè diverse

valanghe hanno bloccato il percorso. I primi soccorritori sono riusciti ad arrivare sul posto con gli sci intorno alle quattro della scorsa notte. Antonio Crocetta, uno dei capi del Soccorso alpino abruzzese arrivato all'hotel sugli sci ha detto che ci sono 'tanti morti'. Due persone che si trovavano all'esterno sono state messe in salvo, una è in stato di ipotermia ma non in pericolo di vita.