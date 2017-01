Juve piegata dalla Fiorentina

La Fiorentina stende la Juve che adesso deve difendersi dal ritorno di Roma e Napoli. Viola in vantaggio con Kalinic al '37. Raddoppio di Badelj al '55. Tre minuti dopo accorcia le distanze Higuain. I padroni di casa riescono a contenere una Juve non in grande spolvero e porta a casa i tre punti.