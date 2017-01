Eccolo, mentre paga un euro di benzina

È stato ripreso da una telecamera mentre alle 4.25 di domenica pagava un euro di benzina al distributore Eni di Contesse. È questa, secondo il gip Eugenio Fiorentino, la prova schiacciante che inchioda Alessio Mantineo, il 25enne fermato dalla polizia con l’accusa di aver tentato di uccidere la sua ex fidanzata, Ylenia Bonavera, 22 anni, gettandole addosso benzina e appiccando il fuoco. Da ieri Mantineo è in carcere su ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di tentato omicidio premeditato. L’ex fidanzata Ylenia continua a difenderlo dal suo letto d’ospedale, ma il gip non crede alla versione della vittima, derubricando le sue affermazioni a «un goffo tentativo di scagionare il proprio (ex) fidanzato». Il gip parla di «... studiata pervicacia criminale», e di «... volontà di infliggere alla vittima sofferenze aggiuntive». Ieri Ylenia ha avuto un acceso diverbio con la madre in ospedale, che ha richiesto l’intervento delle Volanti della polizia. Le due donne si sono prese a schiaffi.

Ulteriori dettagli potete leggerli a pagina 4 dell'edizione cartacea