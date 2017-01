Premi da 50mila euro a Reggio e Catania

Questi le serie e i numeri dei 50 biglietti della Lotteria Italia estratti, di seconda categoria, del valore di 50 mila euro ciascuno, comunicati dall’Agenzia dei monopoli.

Serie e numero / Venduto a

T 243372 Porto San Giorgio (FM)

L 067602 Roma

O 089212 Pressana (VR)

I 096311 Napoli

A 378377 Magliano Sabina (RI)

F 039063 Avellino

Q 445036 Chieti

D 480110 Milano

O 376706 Roma

M 384842 Genova

T 475936 Sona (VR)

P 497040 Ceggia (VE)

L 079248 Assemini (CA)

U 408429 Verona

S 354150 Roma

N 257535 Foggia

F 244376 Raiano (AQ)

L 095164 Reggio Calabria

D 387290 Alessandria

P 088738 Roma

C 234965 Milano

N 302784 Parma

L 115954 Fabriano (AN)

A 067368 La Spezia

D 468221 Ferrara

I 407649 Roma

C 486591 Roma

D 409516 Brescia

S 476475 Napoli

P 247378 Città della Pieve (PG)

L 438157 Catania

G 389173 Firenze

D 018620 Lanciano (CH)

M 256066 Roma

R 125489 Potenza

Q 103835 Modena

T 262209 Villanova d’Asti (AT)

R 121039 Chatillon (AO)

M 127464 Como

A 355512 Fiano Romano (RM)

C 483656 Reggio Emilia

N 313332 Cressa (NO)

E 406125 Roma

A 172313 Borgomanero (NO)

G 024788 Roma

S 287484 Desenzano (BS)

U 401589 Roma

G 354533 Scarmagno (TO)

O 484203 Grezzago (MI)

S 418546 Sestri Levante (GE)