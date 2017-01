Grillo dice no ai Cie: "Espellere irregolari"

No a cie in ogni regione, espulsioni rapide degli irregolari: questa la linea M5s sui migranti, che critica il Viminale. Minniti prepara una visita in Libia. Cento profughi trasferiti dal centro d'accoglienza di Cona in strutture della Emilia Romagna. Gentiloni stamani vede la commissione sull'estremismo jihadista. Ieri in pieno centro a Napoli spari contro immigrati che non volevano pagare il pizzo: ferita una bimba di 10 anni.