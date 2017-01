Neve anche in pianura alla Befana

Particolarmente colpite le regioni del medio-basso Adriatico (specie Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Campania). E' quanto si legge in una nota di Autostrade per l'Italia, secondo cui saranno interessate dalle nevicate, in particolare, l'A14 Bologna-Taranto, tra Rimini e Taranto e l'A16 Napoli-Canosa, tra Baiano e Candela. Qualche sporadica nevicata potrebbe inoltre interessare nelle prime ore di venerdì anche la A1 Milano-Napoli, tra Arezzo e Attigliano e tra Frosinone e Ceprano, nonché la A30 Caserta-Salerno. Per fronteggiare la situazione Autostrade per l'Italia ha già avviato tutte le attività preventive previste dal "Piano Neve", con oltre 600 mezzi operativi antineve coinvolti sul territorio interessato, 1.500 operatori e 60.000 tonnellate di fondenti stradali. Agli automobili viene raccomandata prudenza e di informarsi prima della partenza, evitando se possibile il viaggio sulle tratte e nei periodi interessati dalle nevicate più intense. Ai camionisti, vista la probabile attivazione dei provvedimenti di fermo e divieto temporaneo della circolazione per i veicoli pesanti, si consiglia di evitare il transito sulla 14 adriatica e sulla A16 Napoli-Canosa nel periodo interessato dalle nevicate.