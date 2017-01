Alfano "Nessuna vittima italiana a Istanbul"

"Ho seguito con costante attenzione le notizie sui seguiti del terribile attacco della notte del primo gennaio, a Istanbul. Le autorità turche hanno comunicato di aver terminato le operazioni di identificazione di coloro che sono stati coinvolti nell'attentato e si può, quindi, escludere la presenza di italiani tra le vittime". Lo sottolinea, in una nota, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano. "In questi giorni, il nostro Consolato Generale a Istanbul e l'Unità di Crisi della Farnesina hanno lavorato, con grande impegno e senza risparmio di energie, per assistere adeguatamente i nostri connazionali che si trovavano sui luoghi dell'attentato e i familiari e gli amici che chiedevano notizie dei loro cari. La giusta assistenza e la vicinanza delle istituzioni ai cittadini che vivono momenti di difficoltà - conclude il ministro - alleviano disagio e preoccupazione".