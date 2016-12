Occhi al cielo, passa la Cometa di Capodanno

Ecco la cometa di Capodanno.

Durante i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno guardando in direzione Sud-Ovest potrete infatti ammirare, nubi permettendo, il passaggio della cometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova.

Essa saluterà il 2017 passando vicina alla Luna, accompagnata dal duetto Marte e Nettuno molto vicini tra di loro.

Per osservarla basterà dapprima scovare Marte, ben visibile a occhio nudo per il suo colore rossastro, e successivamente utilizzare un binocolo, che permetterà di vederla così come Nettuno.

Scoperta nel 1948, la cometa del Capodanno 2017 si riaffaccia periodicamente a intervalli di poco più di cinque anni.

Sera dopo sera, però, la cometa tende a inabissarsi nella pozione di cielo più luminosa e per vederla con un binocolo è preferibile avere un orizzonte libero.

La cometa sta viaggiando verso il punto più vicino al Sole, il perielio, che raggiungerà a metà gennaio, quando la vedremo emergere sempre più convinta, e si potrà osservare perfettamente nella seconda parte della notte dalle latitudini italiane.

Ma sarà 11 febbraio quando la 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova si troverà alla minima distanza dalla Terra, pari a circa 13 milioni di chilometri.

Subito dopo la cometa di allontanerà progressivamente sia dalla Terra che dal Sole e l'azione di disturbo della Luna renderà ancora più difficile vederla. (3BMeteo)