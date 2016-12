Bimbo di 22 mesi ucciso dalla meningite

Un bimbo di 22 mesi è morto all'Ospedale Meyer di Firenze colpito da meningite. Il laboratorio di immunologia del Meyer ha confermato la diagnosi di sepsi da meningococco di tipo 'C'. Il piccolo era giunto all'ospedale pediatrico fiorentino nella tarda serata di ieri a bordo di un'ambulanza dalla Lucchesia. Le sue condizioni, erano disperate: i medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo il bimbo non ce l'ha fatta. Da quanto risulta il bambino non era stato vaccinato.

La salma di un 18enne di Agerola deceduto ieri pomeriggio all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per cause sconosciute è in attesa di autopsia nella sala mortuaria del nosocomio. C'è il sospetto che possa trattarsi di un caso di meningite.

Un altro caso di meningite è stato accertato a Crema. Si tratta di 43enne ma non si tratterebbe di un caso di natura meningococcica.