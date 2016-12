Trovata una scatola nera dell'aereo precipitato

I sommozzatori russi, che stanno lavorando al recupero del relitto dell'aereo precipitato nel Mar Nero, hanno trovato una scatola nera del Tupolev Tu-154 e i corpi di alcune vittime. Lo riferisce l'agenzia Tass, ripresa dagli altri media russi. "Durante le ricerche sotto la cabina di pilotaggio, è stata trovata una delle tre scatole nere. Sarà rapidamente riportata in superficie", ha detto una fonte alla Tass, aggiungendo che "altre due scatole nere si trovano in coda all'aereo e devono ancora essere trovate". Almeno tre i corpi ritrovati stamattina, che si aggiungono ai 12 già riportati in superficie, tra cui quello del comandan