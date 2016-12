In 130 bloccati in funivia, verso evacuazione

La telecabina Plan Maison - Cime bianche laghi, nel comprensorio sciistico di Cervinia (Aosta), è bloccata a causa del vento forte. E' in corso di valutazione da parte del Soccorso alpino valdostano un intervento di evacuazione delle persone che si trovano a bordo.

Sono circa 130 le persone bloccate sulla telecabina. L'impianto si è fermato a causa del vento forte. Ogni cabina ha 12 posti. L'impianto unisce Plan Maison, a quota 2.550 metri, a Cime Bianche Laghi (2.800 metri), da cui parte la funivia per Plateau Rosa.

Le operazioni di evacuazione della telecabina ferma per un guasto con 130 persone a Cervinia si svolgono in uno scenario per alcuni aspetti diverso rispetto a quello della cabinovia francese 'Panoramique Mont-Blanc', dove lo scorso 8 settembre oltre 100 passeggeri erano rimasti bloccati a più di 3.400 metri di quota. In 34 avevano trascorso la notte sospesi, venendo evacuati solo dopo 18 ore, grazie all'impianto che era stato messo temporaneamente in moto. "Alcune delle cabine nell'impianto francese non sono raggiungibili da terra, quindi non si possono evacuare senza elicottero. A Cervinia la situazione è diversa, l'impianto si riesce a raggiungere dal suolo", spiega all'ANSA il maresciallo Massimiliano Giovannini, al comando della stazione di Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia. "C'è solo un punto più complicato - aggiunge - a causa di qualche salto di roccia, ma si riescono a calare le persone se sotto c'è qualcuno ad aspettarle"