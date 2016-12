Profugo pachistano il presunto attentatore

La Bild online, citando ambienti impegnati nelle indagini, scrive che il presunto attentatore di ieri sera sarebbe un giovane pachistano di 23 anni. La Dpa riporta che, secondo quanto hanno finora ricostruito le autorità, il giovane sarebbe arrivato in Germania nello scorso febbraio attraverso la rotta balcanica.

Secondo quanto riferisce la Zdf, il presunto attentatore avrebbe "abbandonato il tir dopo l'azione fuggendo in direzione est". È stato però individuato e inseguito da alcuni testimoni che hanno avvertito la polizia. L'uomo ha attraversato il Tiergarten, grande parco al centro di Berlino, ed è stato poi bloccato dalla polizia all'altezza della Colonna della vittoria, a poco più di un chilometro di distanza dal luogo della strage.

Secondo quanto riferisce Die Welt, unità speciali della polizia hanno fatto irruzione attorno alle 4 di questa mattina in un hangar dell'ex aeroporto di Tempelhof, a Berlino, dove da un anno è stato allestito un grande campo che accoglie i profughi. L'azione sarebbe collegata alle indagini per ricostruire il contesto del presunto attentatore che ieri ha fatto strage nel mercatino di Natale.

E' in corso a Berlino la rimozione della motrice del tir che ieri sera ha causato la morte di 12 perso e il ferimento anche grave di altre 48 in un presunto attacco terroristico ad un mercatino di Natale della capitale tedesca. L'operazione viene mostrata in diretta da emittenti di notizie come N-Tv e N24. Il mezzo, ora staccato dal rimorchio, e' nero e ha il vetro molto danneggiato con un grosso foro sul lato del guidatore. Si sta provvedendo a fissarlo a un'altra motrice, verde, con lampeggianti.