GdShow, serata sold out a Taormina

Una serata da sold out. Sono 4300 gli spettatori che sabato gremiranno in ogni ordine di posto il teatro antico di Taormina per il “GDShow - Una serata con le stelle”, l’evento benefico promosso da Gds Media & Communication con la Ses - Società Editrice Sud in occasione dell’uscita in edicola, proprio il 15 settembre, di Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia nella nuova veste grafica. L’evento, in programma alle 21,30, sarà presentato da Salvo La Rosa con l’ex Miss Sicilia Chiara Esposito, e vede insieme per la prima volta in uno scenario d’incomparabile bellezza, come quello offerto dallo straordinario monumento greco-romano, una vera e propria parata di star: Il Volo, Nino Frassica, Red Canzian, Mario Venuti, Dolcenera, Nesli, Enrico Guarneri, I Soldi Spicci, Dave Monaco e la straordinaria partecipazione di Pippo Baudo, che riceverà un premio alla carriera per i 59 anni di grandi successi.



E’ dunque efficacemente giunto a destinazione, dritto al cuore del grande pubblico, il messaggio che il gruppo editoriale ha voluto lanciare attraverso questa iniziativa: la condivisione con la vasta platea dei lettori dei due quotidiani di una tappa strategica del percorso di sviluppo imprenditoriale - nata proprio dall’esigenza di offrire uno strumento informativo sempre più innovativo e accattivante - in un contesto che, allo spettacolo di grande richiamo, sapesse affiancare anche una finalità solidale, a vantaggio dei territori di riferimento delle due testate. E infatti l’intero incasso della vendita dei biglietti verrà devoluto a quattro associazioni, Madre Serafina Farolfi e Centro Arcobaleno 3P di Palermo, la Mensa di S. Antonio di Messina e la Caritas regionale calabrese.



Un risultato che è stato raggiunto grazie al fondamentale supporto di alcune aziende, che così hanno inteso sostenere il progetto di crescita del gruppo editoriale, sempre nel solco di un’informazione di qualità che sia rispettosa di ciascun lettore. Tra esse, il main sponsor della serata, Naïma, il nuovo brand italiano della profumeria, e poi Monti Caffè, Mondialpol Security, Gruppo Caselli, che metterà a disposizione le vetture per i transfer degli artisti, Bibo-Diesse e Aon spa, leader mondiale nel brokeraggio assicurativo.

Ma durante l’intensa serata taorminese il lato “buono” della Sicilia sarà anche... dolce. Tra le aziende che hanno scelto di supportare il GDShow, ci sarà infatti Fiasconaro, il brand che da Castelbuono ha rilanciato in tutto il mondo, dall’Europa agli Usa, fino al Giappone e alla Nuova Zelanda, l’alta pasticceria isolana, coinvolgendo in questa occasione anche una rosa di eccellenze locali in un vero e proprio progetto di marketing territoriale.



"Abbiamo subito condiviso il progetto degli editori, seguendone la storia imprenditoriale e siamo felici di partecipare a questo momento così importante e prestigioso - afferma Nicola Fiasconaro che insieme con i fratelli Fausto e Martino guida l’azienda fondata dal padre Mario nel 1953 - Fiasconaro non si tira mai indietro quando si tratta di solidarietà. Tanti i momenti che ci vedono coinvolti e ai quali aderiamo rimanendo dietro le quinte. Molte le associazioni e Onlus del territorio che ci chiedono un aiuto e oggi ancora una volta siamo accanto al Giornale di Sicilia e a Gazzetta del Sud per questo evento di beneficenza a Taormina. Nel nome di una sensibilità verso il bello e verso il proprio territorio, cercando di fare rete con le aziende presenti per arricchirlo e valorizzarlo. Impegno per la tutela delle nostre eccellenze e sensibilità: sono queste per noi le parole chiave".



Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con Puntoeacapo Concerti, verrà ripreso con la regia di Natale Zennaro e la realizzazione tecnica di Videobank e poi trasmesso sulle emittenti TGS ed RTP. Previsti anche speciali e dirette sulle radio RGS e Antenna dello Stretto, sui siti web e sui social del gruppo editoriale.