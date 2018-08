Naïma è il main sponsor del “GDShow"

La bellezza che fa bene. Sarà infatti Naïma, il nuovo brand italiano della profumeria, il main sponsor del “GDShow - Una serata con le stelle”, l’evento promosso da Gds Media&Communication assieme al Gruppo editoriale SES, con Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, in programma sabato 15 settembre 2018 alle 21,30 al Teatro Antico di Taormina, i cui proventi saranno destinati a scopi solidali.



E proprio grazie all’importante supporto di Naïma, sarà possibile destinare interamente il ricavato della vendita dei biglietti per lo spettacolo all’associazione di volontariato Madre Serafina Farolfi, con sede a Palermo, via Filippone 14; al Centro Arcobaleno 3P con sede a Palermo, via Villagrazia 40; alla Mensa di S. Antonio che ha sede nel complesso della Basilica di S. Antonio, in via Santa Cecilia a Messina; e alla Caritas regionale calabrese, con sede a Catanzaro in via dell’Arcivescovado.

Chi vorrà partecipare a GDShow potrà dunque non solo seguire una serata di grande spettacolo, ma contribuire direttamente a sostenere queste meritorie attività (i dettagli delle donazioni verranno resi noti nei giorni successivi all’evento).

Su Box Office Sicilia, Circuito Box Office Sicilia e Ticket One e on line su www.ctbox.it, www.circuitoboxofficesicilia.it e www.ticketone.it. è in corso la prevendita dei biglietti nei tre ordini di posti disponibili: tribuna numerata (30 euro); cavea numerata (20 euro) e cavea non numerata (10 euro).



La scaletta del GDShow, presentato da Salvo La Rosa con Chiara Esposito, vedrà alternarsi sul palco del Teatro Antico Nino Frassica, Red Canzian, Dolcenera, Nesli, Enrico Guarneri, Mario Venuti, I Soldi Spicci, con la partecipazione straordinaria de Il Volo. Nel corso della serata sarà consegnato a Pippo Baudo il premio speciale alla carriera.

L’evento è promosso in occasione dell'uscita in edicola con la rinnovata veste grafica dei due quotidiani, Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, nel formato full color.



Naïma è nata il 18 gennaio 2017 dall’unione di otto famiglie - Ferreri, Galeazzi, Galli, Megna, Muzio, Odolini, Squillace, Vallesi - con una grandissima esperienza nel settore della profumeria radicata nella gestione di storiche imprese famigliari ed è oggi il secondo player del mercato italiano della profumeria.

La sua filosofia è incentrata sull’attenzione al consumatore e alla sua shopping experience, resa esclusiva e personalizzata grazie alla consulenza di esperti beauty, i NaïmAngels, il personale formato con esclusive tecniche in collaborazione con le case di profumeria e cosmetica più prestigiose del mercato sui diversi assi skin care, fragrance e make up.

"Abbiamo messo al centro del nostro progetto i NaïmAngels - dice Fabio Lo Prato, managing director del gruppo - La formazione, realizzata con le più importanti maison del mondo beauty è la chiave che ci ha permesso di rendere la shopping experience all’interno dei Naïma Beauty Store realmente customizzata sulle esigenze dei nostri clienti, i NaïmaLovers".

In Sicilia i Naïma Beauty Store sono presenti nelle principali città, e relative province, della regione: Palermo, Catania, Trapani, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Messina, Catania.



"La scelta di essere partner dell’evento sottolinea il forte legame che Naïma ha, e vuole mantenere, con le realtà regionali da cui nasce e l’impegno nei confronti delle cause benefiche che ha deciso di sposare sin dall'inizio della sua avventura", queste le parole di Giuseppe Ferreri, amministratore delegato Naïma Sicilia.

"Poter partecipare a un evento così importante dal punto di vista editoriale e sociale ci rende orgogliosi come gruppo. Siamo, sin dalla nostra nascita, in prima linea sul fronte delle cause sociali legate in particolare ai maltrattamenti subiti da donne e bambini poiché nel nostro progetto ci mettiamo l’anima. Come dico sempre in Naïma non contano i numeri ma le persone" conclude Lo Prato.



La serata al Teatro Antico, realizzata in collaborazione con Puntoeacapo Concerti, sarà ripresa, con la regia di Natale Zennaro e la realizzazione tecnica di Videobank Spa, e andrà poi in onda nei giorni successivi sulle emittenti del gruppo, Tgs e RTP, con speciali trasmessi anche sulle radio Rgs e Antenna dello Stretto.