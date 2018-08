GDShow, come acquistare i biglietti online

Spettacolo e speranza, solidarietà e impegno: una parata di stelle che sapranno illuninare anche il futuro di chi è meno fortunato. Sarà infatti interamente devoluto in beneficenza l’incasso del “GDShow - Una serata con le stelle”, l’evento promosso da Gds Media&Communication assieme al Gruppo editoriale SES, con Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, in programma sabato 15 settembre 2018 alle 21,30 al Teatro Antico di Taormina.

La scaletta, scandita dalla verve di Salvo La Rosa che presenterà la serata con Chiara Esposito, vedrà alternarsi sul palco dello splendido monumento greco-romano Nino Frassica, Red Canzian, Dolcenera, Nesli, Enrico Guarneri, Mario Venuti, I Soldi Spicci, con la partecipazione straordinaria de Il Volo. Nel corso della serata sarà consegnato a Pippo Baudo il premio speciale alla carriera.

Un grande evento - promosso in occasione dell'uscita in edicola con la rinnovata veste grafica dei due quotidiani, Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, nel formato full color - che, per volontà dell’organizzazione, consentirà di sostenere realtà benefiche importanti in Sicilia e in Calabria, territori di diffusione delle due testate.

Chi vorrà partecipare a GDShow potrà dunque non solo seguire una serata di grande spettacolo, ma contribuire direttamente a sostenere queste meritorie attività (i dettagli delle donazioni verranno resi noti nei giorni successivi all’evento). Su Box Office Sicilia, Circuito Box Office Sicilia e Ticket One e on line su www.ctbox.it, www.circuitoboxofficesicilia.it e www.ticketone.it. è già in corso la prevendita dei biglietti nei tre ordini di posti dosponibili: tribuna numerata (30 euro); cavea numerata (20 euro) e cavea non numerata (10 euro).

PER INFO E CONTATTI:

Natalia La Rosa - Gazzetta del Sud

Cell: 3357555651

Mail: Taormina15settembre@gazzettadelsud.it