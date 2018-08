Flash flood: victims named

Milan, August 21 - Following is the unofficial list of the 10 victims of Monday's flash flood in Calabria: 1 Paola Romagnoli, born Bergamo, 1963, university researcher. 2 Antonio de Rasis, 1986, Trebisacce (Cosenza) 3 Gianfranco Fumarola, 1975, Martina Franca (Taranto) 4 Maria Immacolata Marrazzo, 1975, Ercolano (Naples) 5 Carmela Tammaro, 1977, Naples 6 Antonio Santopaolo, 1974, Naples 7 Miriam Mezzolla, 1991, Taranto 8 Carlo Maurici, 1983, Rome 9 Valentina Venditti, 1984, Rome 10 Claudia Giampietro, 1987, Conversano (Bari).