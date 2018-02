Soccer: Lazio get Dynamo Kiev, Milan Arsenal in last 16 (2)

Rome, February 23 - Lazio got Dynamo Kiev and AC Milan Arsenal in the draw for the last 16 of the Europa League in Nyon Friday. The sporting director of seven-time European champions Milan, Massimiliano Mirabelli, joked "I'm sorry for Arsenal". Here is the full draw: Lazio v Dynamo Kiev RB Leipzig v Zenit St Petersburg Atletico Madrid v Lokomotiv Moscow CSKA v Lyon Marseille v Athletic Bilbao Sporting Lisbon v Viktoria Plzen Borussia Dortmund v FC Salzburg Milan v Arsenal