227 'borghi' get Orange Flag from Italian Touring Club

Genoa, January 22 - The Italian Touring Club (TCI) on Monday awarded its Orange Flag for tourism excellence to 227 Italian 'borghi' for the three-year period from 2018 to 2020. There are 19 new entries who will flank Italy's world-famous borghi. They are: Gressoney Saint Jean for Valle d'Aosta; Agliè, Chiusa di Pesio, Gavi and Ozzano Monferrato for Piedmont; Almenno San Bartolomeo, Bellano and Pizzighettone for Lombardy; Maniago and San Vito al Tagliamento for Friuli Venezia Giulia; Santa Fiora for Tuscany; Frontino and Serra San Quirico for Marche; Fara San Martino, Lama dei Peligni and Opi for Abruzzo; Aliano for Basilicata; and Oriolo and Taverna for Calabria. photo: Italian President Sergio Matarrella at TCI's Milan office