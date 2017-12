Italian incomes up, but inequality rose too-ISTAT (2)

Rome, December 6 - ISTAT said in a report on Wednesday that Italian households had registered "a significant and widespread growth of disposable income and purchasing power" but added that there had also been "an increase in economic inequality". "In 2015 household mean net income (excluding imputed rents) was 29,988 euros, about 2,500 euros per month (that is +1.8% at current prices and +1.7% at constant prices compared to 2014)," the national statistics agency said. "The income growth was higher in the richest quintile of the population, mostly due to a sharper increase of higher levels of self-employment income, recovering after several years of cyclical sharp decrease. "As a consequence, the share of total equivalised income (excluding imputed rent) received by the most affluent fifth of the households was 39.4% against 6.3% of the poorest fifth: it means that the most affluent fifth of households had totally an equivalised income 6.3 times (it was 5.8 in 2014) higher than that one of the poorest fifth of households". Istat: risale reddito ma aumentano disuguaglianze ++ Bene potere acquisto famiglie ma divari ricchi-poveri si allarga ROMA ROMA, 06 DIC - "Una significativa e diffusa crescita del reddito disponibile e del potere d'acquisto delle famiglie" che però si associa a "un aumento della disuguaglianza economica" oltre che "del rischio di povertà o esclusione sociale". Lo rileva l'Istat. In particolare, spiega, nel 2015, "la crescita del reddito è più intensa per il quinto più ricco della popolazione, trainata dal sensibile incremento della fascia alta dei redditi da lavoro autonomo, in ripresa ciclica dopo diversi anni di flessione pronunciata". Ecco che la forbice tra i più benestanti e i più poveri si è allargata.