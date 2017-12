Soccer: Italian Cup last 16 fixture list out

Rome, December 1 - The fixture list for the last 16 of the Italian Cup was released Friday. Here it is: - Tuesday 12 December: Inter-Pordenone (21:00) - Wednesday 13 December: Fiorentina-Sampdoria (17:30); and Milan-Verona (21:00) - Thursday 14 December: Lazio-Cittadella (21:00) - Tuesday 19 December: Napoli-Udinese (21:00) - Wednesday 20 December: Atalanta-Sassuolo (15:00); Roma-Torino (17:30); and Juventus-Genoa (20:45). photo: Juve coach Massimiliano Allegri