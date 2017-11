Kosovo: 'immagine Eulex minata da corruzione, via in 2018'

(ANSAmed) - PRISTINA, 25 NOV - Per il ministro della giustizia del Kosovo Abeljard Tahiri, le vicende di corruzione denunciate nei giorni scorsi a carico di Eulex hanno minato l'immagine della missione europea, che dal prossimo giugno a suo avviso non sarà più parte del sistema giudiziario kosovaro. "Stiamo entrando in una fase di transizione, ciò significa il trasferimento di tutte le materie di competenza del tribunale o della procura", ha detto il ministro che già di recente si era espresso per la cessazione dell'attivita' di Eulex. Nei giorni scorsi il giudice britannico di Eulex Malcolm Simmons si era dimesso denunciando una diffusa corruzione in seno all'organizzazione. La missione europea, presente in Kosovo dai mesi immediatamente successivi alla proclamazione di indipendenza di Pristina nel febbraio 2008, assiste il Kosovo in fatto di giustizia, polizia e stato di diritto. (ANSAmed)