Polonia: ex presidente Komorowski, 'paese vicino a svolta'

(ANSA)- VARSAVIA, 24 LUG - La Polonia è probabilmente vicina ad una svolta politica, i giovani si sentono minacciati dalla prospettiva di staccarsi dall'Europa unita. Ne è convinto l'ex presidente polacco Bronislaw Komorowski che lo ha detto all'Ansa commentando la decisione dell'attuale capo di stato Andrzej Duda di non firmare due di tre leggi con i quali il partito di Jaroslaw Kaczynski ha voluto cancellare l'autonomia della magistratura. Secondo Komorowski, Duda, spesso trattato con sufficienza da Kaczynski, ha voluto "lasciare tracce positive sulle pagine della storia moderna", anche al prezzo di una rinuncia ad un secondo mandato presidenziale. Salutando la crescita della società civile in Polonia Komorowski - che ieri sera a Suwalki, nel nord est del paese, ha partecipato ad una delle 160 manifestazioni in difesa della magistratura - ha espresso l'auspicio che il suo successore continui a svolgere il ruolo attribuitogli dalla Costituzione, cioè garantire la stabilità del paese. In caso contrario, i giovani, già lontani della politica dei partiti, andranno alla ricerca di qualcuno che non allontani la Polonia dall'Europa unita", secondo l'ex capo dello Stato. (ANSA).