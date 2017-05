G7: niente conferenza stampa Trump, dopo vertice (2)

TAORMINA, 27 MAG - Fino all'ultimo momento e' stato incerto lo svolgimento o meno di una conferenza stampa di Trump, che ora sembra definitivamente escluso dal programma diffuso dalla Casa Bianca. Ma gia' nella giornata di ieri si era capito che le chance erano quasi nulle. Soprattutto dopo le rivelazioni delle ultime ore di Washington Post e New York Times che sembrerebbero aggravare la posizione del genero del presidente, Jared Kushner, nella vicenda del Russiagate. E Trump non vuole chiudere il suo primo lungo viaggio all'estero con un incontro con i giornalisti che potrebbe metterlo in serio imbarazzo davanti al mondo intero.