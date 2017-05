Giro: Gaviria takes 3rd stage win, Dumoulin still pink (3)

Reggio Emilia, May 18 - Colombian sprinter Fernando Gaviria snagged his third stage win in the 12th stage of the Giro d'Italia Thursday, a 229-km leg from Forlì to Reggio Emilia, while Dutchman Tom Dumoulin kept the leader's pink jersey. How they finished today: 1. Fernando Gaviria (Col) in 5h18'55" (+10" bonus) (av.speed km/h 43.083) 2. Jakub Mareczko (Ita) s.t. (+06" bonus) 3. Sam Bennett (Irl) s.t. (+04" bonus) 4. Phil Bauhaus (Ger) s.t. 5. Maximiliano Richeze (Arg) s.t. 6. Ryan Gibbons (SA) s.t. 7. Sacha Modolo (Ita) s.t. 8. Andrè Greipel (Ger) s.t. 9. Jasper Stuyven (Bel) s.t. 10. Roberto Ferrari (Ita) s.t. 11. Enrico Barbin (Ita) s.t. 20. Vincenzo Nibali (Ita) at 06" 23. Nairo Quintana (Col) s.t. 39. Tom Dumoulin (Neth) s.t. 44. Thibaut Pinot (Fra) s.t. General classification: 1. Tom Dumoulin (Neth) in 52h41'08" (after 2,123.8km, av.speed 40.310 km/h) 2. Nairo Quintana (Col) at 02'23" 3. Bauke Mollema (Neth) at 02'38" 4. Thibaut Pinot (Fra) at 02'40" 5. Vincenzo Nibali (Ita) at 02'47" 6. Andrey Amador (Crc) at 03'05" 7. Bob Jungels (Lux) at 03'56" 8. Domenico Pozzovivo (Ita) at 03'59" 9. Tanel Kangert (Est) at s.t. 10. Ilnur Zakarin (Rus) at 04'17" 11. Dario Cataldo (Ita) at 05'19" 12. Steven Kruijswijk (Ola) at 06'07" 13. Davide Formolo (Ita) at 06'19" 14. Alberto Rui Costa (Por) at 06'29" 15. Geraint Thomas (GB) at 06'46".