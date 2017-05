Giro: Fraile wins 11th stage, Dumoulin still pink (3)

Bagno di Romagna, May 17 - Spain's Omar Fraile won a sprint finish to the 11th stage of the Giro d'Italia Wednesday, a 161-km leg from Florence to Bagno di Romagna. Dutchman Tom Dumoulin, who grabbed the overall lead in Tuesday's time trial in Umbria, held onto the leader's pink jersey. Here's how they finished Wednesday: 1. Omar Fraile (Spa) in 4h23'14" (+12" bonus) (media km/h 36,697) 2. Alberto Rui Costa (Por) s.t. (+06" bonus) 3. Pierre Rolland (Fra) s.t. (+04" bonus) 4. Tanel Kangert (Est) s.t. 5. Giovanni Visconti (Ita) s.t. 6. Ben Hermans (Bel) s.t. 7. Dario Cataldo (Ita) s.t. 8. Simone Petilli (Ita) s.t. 9. Maxime Monfort (Bel) at 03" 10. Laurens De Plus (Neth) s.t. 11. Andrey Amador (Crc) s.t. 18. Thibaut Pinot (Fra) at 01'37" 19. Tom Dumoulin (Neth) s.t. 20. Nairo Quintana (Col) s.t. 22. Vincenzo Nibali (Ita) s.t. General classification: 1. Tom Dumoulin (Neth) in 47h22'07" (1,894.8km, av.speed 40.001 km/h) 2. Nairo Quintana (Col) at 02'23" 3. Bauke Mollema (Neth) at 02'38" 4. Thibaut Pinot (Fra) at 02'40" 5. Vincenzo Nibali (Ita) at 02'47" 6. Andrey Amador (Crc) at 03'05" 7. Bob Jungels (Lux) at 03'56" 8. Tabel Kangert (Est) at 03'59" 9. Domenico Pozzovivo (Ita) at 04'05" 10. Ilnur Zakarin (Rus) at 04'17" 11. Dario Cataldo (Ita) at 05'19" 12. Steven Kruijswijk (Neth) at 06'07" 13. Davide Formolo (Ita) at 06'19" 14. Geraint Thomas (GB) at 06'21" 15. Alberto Rui Costa (Por) at 06'29" photo: Dumoulin