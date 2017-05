F1: Vettel still top after second place in Spain (2)

Rome, May 15 - Sebastian Vettel is still top of the Formula One standings after coming second to Lewis Hamilton in a thrilling Spanish Grand Prix Sunday. Ferrari's German ace has 104 points to the British Mercedes driver's 98. Mercedes leads Ferrari in the constructors' championship by 161 points to 153. "Thank you all, the car was very good and very fast today," Vettel told his team after a race which featured old-style thrills and spills with the lead changing hands several times. How they finished in Barcelona: 1 Lewis Hamilton (GB/Mercedes) 1h35m56.497s 2 Sebastian Vettel(Ger/Ferrari) at 3.490 3 Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull/Renault) 1'15.820 4 Sergio Perez (Mex/Force India/Mercedes) 1 lap 5 Esteban Ocon (Fra/Force India/Mercedes) 1 lap 6 Nico Hulkenberg (Ger/Renault) 1 lap 7 Carlos Sainz (Spa/Toro Rosso/Renault) 1 lap 8 Pascal Wehrlein (Ger/Sauber/Ferrari) 1 lap 9 Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso/Renault) 1 lap 10 Romain Grosjean (Fra/Haas/Ferrari) 1 lap 11 Marcus Ericsson (Swe/Sauber/Ferrari) 2 laps 12 Fernando Alonso (Spa/McLaren/Honda) 2 laps 13 Felipe Massa (Bra/Williams/Mercedes) 2 laps 14 Kevin Magnussen (Den/Haas/Ferrari) 2 laps 15 Jolyon Palmer (GB/Renault) 2 laps 16 Lance Stroll (Can/Williams/Mercedes) 2 laps - Drivers' championship: 1 Sebastian Vettel 104 points 2 Lewis Hamilton 98 3 Valtteri Bottas 63 4 Kimi Raikkonen 49 5 Daniel Ricciardo 37 6 Max Verstappen 35 7 Sergio Perez 34 8 Esteban Ocon 19 9 Felipe Massa 18 10 Carlos Sainz 17 11 Nico Hulkenberg 14 12 Romain Grosjean 5 13 Pascal Wehrlein 4 14 Kevin Magnussen 4 15 Daniil Kvyat 4 Constructors championship: 1 Mercedes 161 2 Ferrari 153 3 Red Bull/Renault 72 4 Force India/Mercedes 53 5 Toro Rosso/Renault 21 6 Williams/Mercedes 18 7 Renault 14 8 Haas/Ferrari 9 9 Sauber/Ferrari 4