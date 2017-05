Giro: Dillier wins, Jungels still pink (2)

Cosenza, May 11 - Switzerland's Silvan Dillier outsprinted two breakaway companions to win the sixth stage of the Giro d'Italia, a 217-km leg from Reggio Calabria to Terme Lugiane near Cosenza Thursday, while Luxembourg's Bob Jungels kept the leader's pink jersey for a third day. How they finished: 1. Silvan Dillier (Swi) in 04h58'01" (+12 bonus) (average speed 43.688 km/h) 2. Jasper Stuyven (Bel) s.t. (09" bonus) 3. Lukas Postleberger (Austria) at 12" (04" bonus) 4. Simone Ardreetta (Ita) at 26" (01" bonus) 5. Michael Woods (Can) at 39" 6. Adam Yates (GB) s.t. 7. Wilco Kelderman (Neth) s.t. 8. Bob Jungels (Lux) s.t. 9. Bauke Mollema (Neth) s.t. 10. Geraint Thomas (GB) s.t. 11. Nairo Quintana (Col) s.t. 12. Vincenzo Nibali (Ita) s.t. 13. Tom Dumoulin (Neth) s.t. 14. Steven Kruijswijk (Neth) s.t. 15. Andrey Amador (CRC) s.t. General classification: 1. Bob Jungels (Lux) in 28h20'47" (km 1.132, media 39,934 km/h) 2. Geraint Thomas (GB) at 06" 3. Adam Yates (GB) at 10" 4. Vincenzo Nibali (Ita) s.t. 5. Domenico Pozzovivo (Ita) s.t. 6. Nairo Quintana (Col) s.t. 7. Tom Dumoulin (Neth) s.t. 8. Bauke Mollema (Neth) s.t. 9. Tejay Van Garderen (USA) s.t. 10. Andrey Amador (CRC) s.t. 11. Thibaud Pinot (Fra) s.t. 12 Mikel Landa Meana (Spa) s.t. 13. Davide Formolo (Ita) s.t. 14. Ilnur Zakarin (Rus) at 14" 15. Steven Kruijswijk (Neth) at 23". photo: Jungels