Cina: a Pechino oltre 5.000 delegati per 'doppia assemblea'

PECHINO, 3 MAR - Sono più di cinquemila i delegati arrivati da provincia e regione della Cina per il "lianghui", la "doppia assemblea" che si riunisce ogni anno a marzo e che vede impegnate la Conferenza consultiva del popolo, apertasi oggi, e il Congresso nazionale del popolo, il vero "parlamento cinese", che da domenica dovrà ratificare un complesso pacchetto di norme e provvedimenti istruiti dal governo. L'obiettivo è il raggiungimento della "società moderatamente prospera" entro il 2020, in linea con le indicazioni date dal presidente Xi Jinping che, secondo i media ufficiali, vedrà il consolidamento del ruolo di "nucleo" del Partito comunista cinese. Con un occhio al prossimo e delicato congresso del Pcc che in autunno provvederà al rinnovo di buona parte della leadership con l'ingresso dei rappresentanti della "sesta generazione" nelle stanze del potere centrale.(ANSA).