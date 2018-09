Omicidio Augieri, troppe contraddizioni nel racconto dell'indagato

Pericolo di fuga concreto. È quello che ravvisa il gip di Paola, Maria Grazia Elia, nell’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa nei confronti per Francesco Schiattarelli. Il 19enne napoletano è accusato di aver ucciso Francesco Augieri, lo studente cosentino accoltellato al termine di una lite a fine agosto a Diamante. È trascorso quasi un mese da quella tragedia in cui ha perso la vita il 23enne e le indagini proseguono a ritmo serrato. Schiattarelli si è costituito quattro giorni dopo nel carcere di Secondigliano dove attualmente si trova. Perché ben due giudici hanno confermato la misura cautelare in carcere. Il gip di Napoli lo ha interrogato il giorno dopo il suo arresto e ha poi convalidato il fermo emesso dalla Procura di Paola. Ma poiché si è dichiarato incompetente per territorio – perché i fatti sono avvenuti in Calabria – ha trasmesso gli atti al collega di Paola che ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere. E in questo provvedimento il giudice Elia spiega a chiare lettere la necessità di confermare il carcere poiché sussiste un evidente pericolo di fuga, se il giovane non fosse cautelato. Il ragazzo, residente nel Rione Sanità, subito dopo la tragedia si era reso irreperibile tornando a Napoli. Perché – ha spiegato ai carabinieri quando si è costituito – che aveva avuto paura, ma appena saputo del provvedimento di fermo emesso nei suoi confronti ha deciso di presentarsi nel penitenziario di Secondigliano. Ma sia il giudice napoletano che la collega calabrese non credono, evidentemente, alla sua versione dei fatti su quello che è accaduto quella tragica notte. Pure per il gip di Paola, la sua ricostruzione è «contraddittoria». Il primo giudice ribadisce poi un aspetto rimarcato anche dal collega campano: la reticenza degli altri ragazzi e pure dei genitori sia per paura che per il fatto che diversi ragazzi – tra partecipanti alla rissa e testimoni – sono del Napoletano. Il giudice Elia ricostruisce in ben undici pagine quello che accadde quella tragica notte nella piazzetta della cittadina dei murales. Analizza il racconto di Schiattarelli, come quello rilasciato ai magistrati da Raffaele Criscuolo, il 28enne campano rimasto ferito nella violenta colluttazione e indagato per rissa. Ma anche i racconti di altri ragazzi indagati e di alcune ragazzine che invece si trovavano sedute ai tavolini di un bar. Ancora una volta viene evidenziato il ruolo di una minorenne cosentina che ha avuto il coraggio di raccontare che cosa ha visto e che cosa sapeva. Così come ha fatto il nome di Schiattarelli. Un nome saputo de relato, cioè riferito da altra persona non identificata. Ma alla sua versione credono entrambi i giudici: la ritengono attendibile e soprattutto – citando diverse sentenze della Cassazione – ritengono quel teste de relato attendibile. Ma sarà su questo punto che la difesa di Schiattarelli (rappresentata dagli avvocati Francesco Paone e Giorgio Pace del Foro di Napoli) punterà molto. I suoi difensori e lo stesso diciannovenne sostengono da sempre che Francesco Schiattarelli avrebbe partecipato solo alla prima parte della rissa. Però gli inquirenti non gli credono. Infatti, il gip Elia annota diversi elementi che indicherebbero la sua partecipazione a tutte le fasi della lite, fino a quella dell’accoltellamento fatale di Augieri. A tale proposito, il gip di Paola utilizza a supporto anche una consulenza medico legale su alcune ferite di Schiattarelli che potrebbero essere un elemento significativo della sua presenza nelle fasi della colluttazione finale. Posizioni contrastanti tra accusa – rappresentata dal procuratore capo Pierpaolo Bruni e dal sostituito Maria Francesca Cerchiara – e la difesa di Schiattarelli che ha già presentato al ricorso al Tribunale della Libertà di Catanzaro. Si attende solo la fissazione dell’udienza.