Ricatto sessuale, condannata giovane donna

Un ricatto a sfondo sessuale. Con questa accusa il giudice delle udienze preliminari di Paola, Rosamaria Mesiti, ha condannato, al termine del processo celebrato con rito in abbreviato, una giovane di Scalea accusata di estorsione aggravata da motivazioni sessuali.

La donna dovrà scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione, con l'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici, oltre al pagamento di una multa e delle spese processuali in favore della parte civile.

Le contestazioni

L’imputata, difesa dall'avvocato Giuseppe Mandarino, era accusata di estorsione a sfondo sessuale nei confronti di un noto insegnante in pensione di Diamante. La vittima, difesa dall’avvocato Francesco Liserre, si è costituito parte civile nei confronti della donna.

Alla giovane veniva contestava il reato di concorso in estorsione aggravata perché con persona non identificata, avrebbe più volte minacciato la persona offesa, insegnante in pensione, coniugato e con figli, con il quale aveva in più occasioni avuto rapporti sessuali, di divulgare e informare i suoi familiari della loro relazione extraconiugale se non avesse consegnato 2000 euro quale prezzo del silenzio, costringendolo quindi a consegnarle il denaro. In questo modo si sarebbe procurata un ingiusto profitto pari a 100 euro, effettivamente consegnati dalla vittima, con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Subito la denuncia

La vittima, subito dopo aver ricevuto la prima minaccia telefonica in cui gli intimava di consegnare i soldi, affinché la sua famiglia non venisse informata del tradimento, si rivolgeva ai carabinieri di Diamante, i quali coordinati dal capitano Daniele Nardone, organizzavano la trappola per la coppia di estorsori.

Il blitz dei carabinieri

L'operazione, avvenuta durante il passaggio del giro d'Italia, ha consentito di arrestare in flagranza la giovane donna nei pressi di un distributore di benzina di Scalea, subito dopo la consegna da parte della persona offesa della somma di denaro. Successivamente, il gip, dopo aver convalidato l'arresto, disponeva, nei confronti della donna, la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ieri, nel corso dell’udienza, il pm e l’avvocato Liserre, chiedevano, concordemente, la condanna. L'avvocato Mandarino ha chiesto l’assoluzione della propria assistita.

La sentenza

Il giudice, dopo circa due ore di camera di consiglio, ha condannato l'imputata a 3 anni e 4 mesi di reclusione più le pene accessorie.

«O mi dai 2mila euro o dico tutto a tua moglie». Era questa la frase con la quale la giovane donna di Scalea avrebbe minacciato più volte l’insegnante di Diamante. La giovane, madre di un bimbo di pochi mesi, residente a Scalea aveva avuto una relazione con un pensionato, conosciuto e stimato nella cittadina dei murales. Ecco, perché, quando poi la donna aveva cominciato a perseguitarlo con la minaccia di raccontare tutto alla moglie e ai figli, l’uomo ha iniziato a vivere un vero e proprio incubo. Ma dopo la prima richiesta di denaro non ha esitato a rivolgersi ai carabinieri. Che hanno organizzato il blitz nel quale la donna è rimasta impigliata.