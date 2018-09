Sorical, interrotta la fornitura idrica

La SoriCal informa di aver sospeso l'erogazione idrica per poter procedere a lavori di riparazione sulla condotta adduttrice dell’acquedotto Abatemarco, in località Bucito, nel Comune di S. Marco Argentano.

La stessa So.Ri.Cal. precisa che i lavori si concluderanno presumibilmente in giornata e che la fornitura al Merone sarà garantita fino alle ore 19.