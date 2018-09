Penna-pistola col colpo in canna

Aveva in casa una penna pistola con un colpo in canna, un fucile semiautomatico Benelli con la matricola abrasa e diverse munizioni. Ad eseguire il blitz sono stati i carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Corigliano, guidati dal luogotenente Antonio D’Ingianna. A finire in manette è Antonio Cimino, settantenne coriglianese, già noto alle forze dell’ordine, zio dei collaboratori di giustizia Giovanni e Antonio Cimino, ucciso il 24 maggio del 2001 mentre beveva un caffè all’interno d’un bar. Lo hanno arrestato ad Apollinara.

Leggi il resto dell'articolo nell'edizione cartacea