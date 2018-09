Moto contro auto, muore 25enne

Miete una giovane vittima la Provinciale 241 (la ex Statale 19) che lega la città del Pollino a Morano Calabro. Per cause che sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione di Morano, infatti, un duro scontro auto-moto ha generato, ieri pomeriggio, la morte di Giuseppe Senise, 25 anni. L’impatto, avvenuto in contrada Crocifisso, ha lasciato sull’asfalto questo giovane centauro, catapultato a diversi metri di distanza dalla sua moto.

Leggi il resto dell'articolo nell'edizione cartacea