La pallanuoto femminile ripartirà dalla A/2

Sembra delinearsi il futuro della squadra di pallanuoto femminile di Cosenza.

Dopo un momento di difficoltà e di incertezza, la società di via dei Veterani dello Sport ha trovato un accordo con la società catanese Torre del Grifo. Il team bruzio, quindi, cederà il titolo di serie A1 alla squadra di Giusy Malato e nella stagione 2018/2019 disputerà il campionato di serie A2. In realtà, l’accordo tra le due società è andato a buon fine, ma lo scambio dei titoli verrà ratificato ufficialmente nella prossima assemblea della Federnuoto.

Dopo quattro buone stagioni nella massima serie, culminate con il terzo posto centrato lo scorso anno in “Final Four” di Coppa Italia, e in seguito ad una serie di problemi, non da ultimo la scomparsa del presidente Giancarlo Manna, la Cosenza Nuoto si è determinata a tornare ad investire sul proprio vivaio.

Da qui la rinuncia alla Serie A1. «In questi anni le atlete provenienti dal nostro settore giovanile hanno collezionato grandi esperienze – ha affermato il presidente rossoblù Francesco Manna – e intanto abbiamo lavorato molto sulle più giovani. Abbiamo capito che si era chiuso un ciclo e che avevamo bisogno di ripartire dalle nostre forze, per tentare, da qui a poco, nuovamente la scalata verso l’A1 e raccogliere, insieme alle nostre giovani, nuove soddisfazioni. Voglio ringraziare la maggior parte delle ragazze cosentine che dopo tanti anni di serie A1, stanno vivendo insieme alla società questo momento delicato e difficile, decidendo di condividere il nostro nuovo progetto, restando in squadra e accettando di disputare l’A2».

Un’A2, dunque, che sarà disputata per lo più con le atlete cosentine, anche se la società non esclude di poter acquistare qualche elemento più esperto. Alla guida della squadra, comunque, ci sarà Francesco Fasanella, già secondo del coach Marco Capanna.