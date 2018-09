Bisignano, anziano muore tra le fiamme

La città è scossa per la tragica morte di un 92enne. L’uomo era scomparso sabato pomeriggio. Non vedendolo rientrare, i familiari, preoccupati, hanno allertato i carabinieri che hanno avviato le opportune ricerche sul territorio.

Nonostante la mobilitazione anche della famiglia, a tarda sera dell’uomo nessuna traccia. Durante la lunga notte si è cercato di capire dove il novantaduenne potesse essere andato. Alle prime luci dell’alba i figli, purtroppo, lo hanno trovano morto in un terreno di sua proprietà in località Mastro D’Alfio, proprio di fronte la chiesetta della Pietà. Si tratta di una zona periferica della città adiacente al rione cittadella. L’uomo, con ogni probabilità, si era recato in campagna per mettere un po’ d’ordine. Avrebbe acceso delle sterpaglie e, per motivi sicuramente accidentali, sarebbe stato avvolto dalle fiamme.

Sul posto si sono recati i militari dell’Arma della locale stazione ai quali si è presentato il tragico epilogo ed ai quali non è rimasto altro che constatare l’accaduto. La città ha appreso con sgomento la tragica notizia essendo l’uomo e la famiglia molto conosciuti e stimati. La salma è stata subito consegnata ai familiari. I funerali sono fissati per oggi pomeriggio alle 18 nella chiesa nuova del cimitero.