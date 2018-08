Conclusi i lavori al San Vito-Marulla

Sono ufficialmente conclusi i lavori di adeguamento dello stadio "San Vito-Marulla" di

Cosenza. Tutto è pronto, annuncia il sindaco della città Mario Occhiuto, per ospitare la prima partita di campionato di serie B con l'Hellas Verona in programma domani.

Gli interventi si sono resi necessari dopo l'approdo della squadra nella serie cadetta dopo 15 anni. "Quest'anno - afferma Occhiuto in una nota - avremo il terreno di gioco migliore della serie B, fermo restando che nelle prossime settimane andremo avanti con ulteriori lavori di finiture e tinteggiatura delle curve e degli esterni. In attesa della costruzione del nuovo stadio che, in quanto a opera architettonica, sarà il più bello e funzionale d'Europa. La città di

Cosenza e i suoi tifosi meritano questo impegno. Adesso siamo pronti ad accogliere il Verona: forza lupi".

"Il sindaco Mario Occhiuto, nel corso della settimana - detto nella nota - ha seguito costantemente lo stato dei lavori di adeguamento dello stadio, necessari per poter giocare sul terreno di casa, annuncia oggi che possono dirsi praticamente conclusi". "Nei giorni scorsi avevo ribadito a mister Braglia - prosegue il primo cittadino di

Cosenza - che anche l'Amministrazione comunale rispetta gli impegni presi e che siamo fiduciosi che la squadra darà il massimo. Si può dire che è stato fatto un miracolo nella corsa contro il tempo per il reperimento delle risorse, i progetti, le procedure di evidenza pubblica, l'assegnazione dei lavori, l'esecuzione delle opere.

Tutto in poco più di un mese".(ANSA)