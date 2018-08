Cocaina in casa, arrestato 41enne

Aveva in casa tre grammi di cocaina, un bilancino e 720 euro in banconote di piccolo taglio. C.G., di 41 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Ps di Rossano Corigliano con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso di una serie di controlli gli agenti hanno effettuato una perquisizione nel domicilio del quarantunenne trovando e sequestrando le dosi di cocaina e l'altro materiale.

Al'interno dell'abitazione è stata trovata una persona che, spontaneamente, ha dichiarato di essersi recata in quel luogo per acquistare la sostanza stupefacente. (ANSA)