Metro Cosenza-Rende, si parte tra 10 giorni

Entro dieci giorni inizieranno i lavori per la realizzazione della metropolitana che collegherà

Cosenza con Rende e l'Università della Calabria. Ad annunciarlo, questa mattina, il presidente della Regione Mario Oliverio e i primi cittadini di Cosenza e Rende, Mario Occhiuto e Marcello Manna.

"Oggi consegniamo i lavori - ha detto Oliverio - di un'altra opera che va a compimento e sono felice che si chiuda stamattina una fase caratterizzata da discussioni e da un confronto complicato. Abbiamo perso tre anni, si poteva fare benissimo prima, e avremmo già avuto l'opera realizzata. Comunque, non è mai troppo tardi".

Entro quindici giorni sul tavolo del presidente della Regione dovrà arrivare un preciso cronoprogramma per rimanere nei tempi contrattuali. "Oggi si apre un cantiere - ha detto il sindaco di

Cosenza, Mario Occhiuto - che cambierà per sempre il volto della città. Un parco nel cuore della città moderna, ma anche un sistema di trasporto pubblico urbano che collegherà finalmente tutta la città unica. Un primo passo verso la realizzazione della città unica".

"In un territorio che deve crescere ancora tanto - ha sostenuto il sindaco di Rende, Marcello Manna- questo è un passo importante che ci proietta verso la città unica e i collegamenti con tutta la regione".