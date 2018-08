Carambola di auto nell'ex 105

È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso di Cosenza per soccorre due dei tre feriti che ieri mattina, sulla vecchia statale 105, sono rimasti coinvolti in un violento incidente stradale. Sanitari del 118, ma anche i carabinieri della Compagnia di Castrovillari sono dovuti intervenire in tutta fretta proprio per prestare i primi soccorsi ai feriti di tre auto (due Citroen ed una Fiat 500), tutte rimaste coinvolte in un frontale con tamponamento avvenuto intorno a mezzogiorno. Uno dei due elicotteri è dovuto persino atterrare nei pressi della chiesetta della Pietà; mentre il secondo all’ospedale Ferrari. I due feriti, le cui generalità non sono state rese, sono ricoverati all’“Annunziata” di Cosenza. La loro prognosi verrà sciolta soltanto nelle prossime ore. Meno grave la posizione di un terzo ferito: le sue condizioni sono al vaglio dei medici del Pronto Soccorso di Castrovillari. I militari del capitano Massimo Cipolla adesso sono al lavoro per fare piena luce sulle dinamiche del sinistro: le cause restano in fase di accertamento saranno i rilievi planimetrici e fotografici a stabilire le cause della carambola.

Sul posto anche gli esperti di Sicurezza ed ambiente per la bonifica e la pulizia della carreggiata, rimasta gravemente compromessa dai liquidi delle vetture accartocciatesi sul manto stradale.

Da sottolineare che tutto il tracciato della Provinciale che lega Castrovillari a Frascineto è in fase di progettazione e verrà, a breve ammodernato grazie ad un maxifinanziamento che servirà per allargare la carreggiata e, soprattutto, per renderla maggiormente sicura.