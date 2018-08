Salma da 22 giorni aspetta il... visto per l’Aldilà

Dal 24 luglio senza sepoltura. Si proprio così: da 22 giorni la salma del signor Luigi si trova “parcheggiata” dentro la sala mortuaria del cimitero di Castrovillari. In attesa... dell’Aldilà. Si tratta di una stanza – pochi metri quadri – con una lucina accesa per ricordare a tutti la presenza di una salma. I familiari sono disperati: hanno più volte chiesto, dopo aver seguito l’iter burocratico richiesto, un loculo pubblico per procedere col pietoso rito della sepoltura. Hanno bussato alle porte degli uffici comunali competenti. Ma non ci sono loculi. Niente. Bisogna aspettare che se ne liberi qualcuno. Una risposta che può valere per pochi giorni. Giusto il tempo per affrontare l'emergenza. Ventidue giorni, però, sono tantissimi per una famiglia che avrebbe voluto depositare un fiore o, magari, commissionare la lapide. Ma non c’è posto. Sold out al camposanto nel momento più delicato dell’anno con le temperature che salgono accelerando i processi di decomposizione organica del corpo umano. «Abbiamo già versato la quota decennale al Municipio per il loculo – hanno spiegato, documenti alla mano, i familiari – ma nessuno ci aveva detto che mancava, però, l’oggetto del contratto. Ora attendiamo un intervento straordinario che possa finalmente ristabilire le cose». Adesso ci si chiede il perché non è stata approntata la costruzione di nuovi loculi, magari nella zona del nuovo cimitero? Ci si chiede, anche, il perché non si affrontano per tempo quelle che sono le esigenze della comunità, in larga parte pronta a pagare servizi che, poi, vengono erogati in ritardo. Quello del cimitero, che ricalca la tenuta complessiva del patrimonio comunale, è allo stato, uno dei problemi urgenti da risolvere.