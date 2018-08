Grosso incendio in azienda di casalinghi

Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha quasi distrutto, a Rossano, il capannone di una ditta specializzata nella vendita e distribuzione di casalinghi. Il fatto è avvenuto all'alba di oggi in contrada Sant'Irene nella zona industriale della città. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, dopo aver spento le fiamme ed evitato che si propagassero ad altre strutture adiacenti, hanno avviato gli accertamenti del caso. Non si conosce, al momento, la natura del rogo, dal quale si è elevata un'altra colonna di fumo, ma non si esclude alcuna ipotesi. Ancora da quantificare i danni che si presume possano essere ingenti dal momento che, all'interno del capannone, c'erano grandi quantità di casalinghi, prodotti per la casa, materiale di cancelleria e ferramenta.