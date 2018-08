Auto investe poliziotto in servizio, conducente positivo alcol test

n agente di polizia è stato investito da un’auto guidata da un giovane che sarebbe poi risultato positivo all’alcol test, Il fatto è avvenuto all’alba di oggi sulla strada statale 18 Tirrenica, nei pressi di Fuscaldo (Cosenza). Secondo quanto quanto si apprende, l’agente, in servizio al Commissariato di Paola, era fermo sul bordo della strada a parlare con una automobilista che aveva bisogno di informazioni.

Sul luogo è arrivata un’auto di grossa cilindrata, guidata da un venticinquenne, che lo ha investito.

L’agente è stato sbalzato in aria e ha riportato diverse ferite e fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. E’ adesso ricoverato nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno sequestrato l’auto e anche il telefonino del conducente.