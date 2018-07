La festa dei 18 anni finisce in tragedia

La gioia della festa interrotta da momenti di grande angoscia. Un ragazzino di 15 anni è rimasto ferito a causa dell’esplosione dei fuochi di artificio, a Malito, durante i festeggiamenti per il diciottesimo compleanno di una ragazza. Il ragazzino ha perso un occhio e potrebbe essere necessario anche amputare il braccio. È accaduto in tarda serata quando in un albergo del paese si stava festeggiando l’arrivo della maggiore età per una giovane del luogo. Dopo la cena, le foto e i balli tra una fetta di torta e un selfie si aspettava il momento tanto atteso dei fuochi d’artificio, un momento magico per la festeggiata e gli invitati. Ma per cause, al momento in corso di accertamento, quella batteria di fuochi di artificio non è partita al momento programmato. Allora – secondo una prima ricostruzione – il ragazzino, che era tra gli invitati assieme alla sua famiglia, si sarebbe avvicinato al luogo in cui era stata preparata la batteria di fuochi per capire che cosa fosse successo e all’improvviso è inciampato proprio sui fuochi che così si sarebbero innescati e i fuochi lo hanno colpito al viso e al braccio. Momenti di grandissima angoscia e immediato l’intervento del 118: i sanitari hanno soccorso il ragazzino che è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Il quindicenne ha perso l’uso di un occhio a causa della violenta esplosione, ma le sue condizioni restano preoccupanti perché potrebbe rischiare anche l’amputazione del braccio. Massima riservatezza e attenzione da parte dei medici che si stanno prendendo cura del ragazzino. Sul posto sono giunti pure i carabinieri della compagnia di Rogliano che hanno iniziato a sentire le persone presenti alla festa e i gestori dell’albergo per capire bene che cosa sia potuto accadere. I carabinieri hanno inviato un’informativa in Procura a Cosenza per avviare eventuali accertamenti.