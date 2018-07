Botte da orbi nel centro storico

Movida calda. Almeno cinque o sei persone se le sono date di santa ragione nel centro storico di Paola. È accaduto nella nottata tra giovedì e venerdì. Sono volate anche sedie ed oggetti nel corso della furibonda lite. I motivi non è ancora dato a sapere quali siano, ma pare che tra un gruppo di persone e un altro non corresse buon sangue. E da un piccolo alterco si è creata una gigantesca baruffa con pugni e calci che sono volati in pochi minuti, e con la gente presente che è iniziata a fuggire per ripararsi dagli scalmanati che non davano alcun cenno di darsi una calmata.

I precedenti non mancano. In passato il gestore di una paninoteca in piazza 4 Novembre è stato pesato di santa ragione per aver rifiutato di dare da bere a dei ragazzi. Anche se non sono intervenute nell’immediato le forze dell’ordine si sono messe all’opera per capire che sia successo. Non è la prima e non sarà nemmeno l’ultima volta. Purtroppo fatti come questi non fanno altro che scoraggiare chi faticosamente organizza serate di musica nel centro storico e che contribuisce a rendere meno piatte e noiose le giornate estive che si vivono da un po’ di anni sul litorale. Un litorale, quello del basso Tirreno, che negli effetti offre poca movida.(f.m.s.)